Zesde dagzege Al-Attiyah, maar Peterhansel behoudt leiding Dakar

Nasser Al-Attiyah heeft zijn zesde dagzege geboekt in deze editie van de Dakar Rally door Saudi-Arabië. De Qatarese autocoureur was in zijn Toyota de snelste in de elfde en voorlaatste etappe, van Al Ula naar Yanbu, met een klassementsproef van 464 kilometer. De Fransman Stéphane Peterhansel behield de leiding in het klassement en koerst af op zijn veertiende eindzege in de befaamde rally.

‘Monsieur Dakar’ gaf in zijn Mini-buggy iets minder dan 2 minuten toe op Al-Attiyah. De 55-jarige Fransman, die dit jaar pas één etappezege boekte, begint met ruim een kwartier voorsprong op de Qatarees aan de slotrit naar Djedda. De etappe gaat over 452 kilometer, waarvan 225 kilometer meetelt voor het klassement. Peterhansel won de Dakar Rally zes keer op een motor en zeven keer bij de auto’s. Zijn laatste zege dateert van vier jaar geleden.

Peterhansel staat op het punt om de eerste deelnemer te worden die de Dakar Rally op drie continenten wint. Hij zegevierde eerder in Afrika en Zuid-Amerika.