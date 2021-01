AS Monaco blijft goed meedoen in Franse competitie

AS Monaco heeft de vierde plaats op de ranglijst in de Franse voetbalcompetitie verstevigd. De formatie van coach Niko Kovac won bij Montpellier: 2-3. De achterstand op koploper Lyon is vooralsnog 4 punten.

Halverwege leidde Monaco met 2-0. Kevin Volland, oud-speler van Bayer Leverkusen, opende de score. Wissam Ben Yedder was verantwoordelijk voor de tweede treffer. Dezelfde speler vergrootte na de hervatting de marge door een strafschop te benutten.

Daarna kwam Montpellier wat terug door treffers van Elye Wahi en Andy Delort.