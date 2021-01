Bayer Leverkusen verliest bij Union Berlin

Bayer Leverkusen heeft in de Bundesliga verloren bij Union Berlin. De formatie van coach Peter Bosz ging in de hoofdstad met 1-0 onderuit. Leverkusen blijft vooralsnog derde, Union Berlin is met 1 punt minder de nummer 4.

Het doelpunt viel in de 88e minuut. Christopher Lenz scoorde op aangeven van Christopher Trimmel.

Daley Sinkgraven was basisspeler bij Leverkusen. Timothy Fosu-Mensah, onlangs overgenomen van Manchester United, was nog niet beschikbaar. Sheraldo Becker viel al na 24 minuten uit bij Union Berlin. Volgens de eerste berichten heeft de oud-speler van ADO Den Haag een spierblessure opgelopen.

Leverkusen heeft nu 4 punten achterstand op Bayern M√ľnchen. De koploper kan verder uitlopen als zondag niet wordt verloren van Freiburg.