Rus Sotnikov wint Dakar Rally bij de trucks

De Rus Dmitri Sotnikov heeft de Dakar Rally bij de trucks gewonnen. Hij verdedigde in zijn Kamaz met succes zijn leidende positie in de twaalfde en laatste etappe van de woestijnrally in Saudi-Arabië. Hij verloor door een ‘penalty’ van 2 minuten wel wat tijd op naaste belager en landgenoot Anton Sjibalov, maar behield in de eindstand bijna 40 minuten voorsprong.

De Tsjech Martin Macik won de slotproef en boekte zijn derde dagsucces in de rally. Beste Nederlander was opnieuw Martin van den Brink. De Gelderse trucker, inmiddels een Dakar-veteraan door zijn vele deelnames, werd tiende in de laatste etappe. Hij eindigde als achtste in het algemeen klassement.

Voor Sotnikov was het zijn eerste eindzege in Dakar. Hij maakt deel uit van het team van Kamaz, dat al jarenlang de rally bij de vrachtwagens domineert en voor de vijfde keer op rij de titel veroverde.