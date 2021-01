Speler Leverkusen zegt racistisch te zijn bejegend

Een speler van Leverkusen heeft na de verloren wedstrijd bij Union Berlin vrijdagavond gezegd dat voetballers van de tegenstander hem racistisch hebben bejegend. Het gaat om Nadiem Amiri, een middenvelder met Afghaanse achtergrond.

Amiri moest door medespelers worden tegengehouden, toen hij na het laatste fluitsignaal hooglopende ruzie kreeg met enkele voetballers van de club uit de hoofdstad.

“Hij is beledigd vanwege zijn achtergrond. Dat is gedrag dat we niet willen in het voetbal”, zei Jonathan Tah, verdediger van Leverkusen. “Dit is heel triest, veel erger dan onze nederlaag.”

Tah zegt te hebben gehoord wat er tegen Amiri is gezegd. “Ik hoop dat dit consequenties heeft en dat de voetbalbond een onderzoek instelt.”

De Nederlander Peter Bosz is de coach van Leverkusen.