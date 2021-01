Titelhouders Verbij en De Jong benieuwd naar rivalen in Thialf

Ze staan er zelf goed voor, maar hoe het met de concurrentie is gesteld, is voor Antoinette de Jong en Kai Verbij de grote vraag. Beiden verdedigen komend weekeinde in Thialf hun Europese titel. De Jong in het allroundtoernooi en Verbij bij de sprinters. De twee Nederlandse topschaatsers zijn in de afgelopen maanden in Heerenveen ondanks de coronacrisis al volop in actie gekomen. De buitenlandse kanshebbers daarentegen hebben het tot dusver voornamelijk met trainingen moeten doen.

“Ik ben heel benieuwd hoe nu het niveau bij de andere sprinters uit Europa is”, zegt Verbij, wereldkampioen op de vierkamp in 2017. “We gaan zien hoe iedereen zich door de coronacrisis heeft getraind. Wij hebben zeker een voordeel dat we in Thialf al een paar maanden bezig zijn. Maar de concurrentie heeft zeker niet stilgezeten. Ik denk dat dit één van de lastige EK’s wordt om te winnen.”

Verbij gaat er dan nog maar gemakshalve van uit, dat de gevreesde Pavel Koelizjnikov reserve is en blijft voor de EK. De Russische snelheidsduivel liep eind vorige maand het coronavirus op. De wereldrecordhouder op de 500 en 1000 meter is inmiddels hersteld, maar staat vooralsnog niet op de officiële deelnemerslijst.

“Je weet het nooit met hem”, beseft Verbij maar al te goed. “Als iemand zich afmeldt, kan hij zomaar in beeld komen. Dat zou heel veel schelen in de kansberekening. Als hij de vorm van vorig seizoen heeft, is hij meteen de torenhoge favoriet. Dan wordt het voor mij een heel lastig verhaal natuurlijk, al weet je ook bij hem niet hoe zijn voorbereiding is geweest.”

Verbij won de eerste twee edities van de EK sprint, in 2017 en 2019. “Maar ik wil mezelf zeker niet de koning van het EK noemen”, zegt de 26-jarige blikvanger van Jumbo-Visma met een glimlach. “Ik schat mijn winstkansen nu in op ongeveer 30 procent. Het kan plek 1 worden, maar ook plek 5. Bij de WK afstanden over een maand in Thialf wil ik sowieso heel graag een afstand winnen. Maar op een vierkamp hoeft dat niet. Als ik bij het EK vier keer derde word en dan eerste in het eindklassement, teken ik daar voor.”

Ploeggenote De Jong (25) reed eind december een succesvol WK-kwalificatietoernooi. “Ik weet dat als ik die stijgende lijn doortrek, het wel goedkomt”, vertelt de Friezin, die dankzij nieuwe schoenen sneller en stabieler schaatst. “Ik ben niet langer zoekende, ik weet nu dat ik eruit kan halen wat erin zit. De frustratie is weg, ik kan eindelijk laten zien waartoe ik in staat ben. Dit is misschien het eerste toernooi dat ik inga als favoriet, maar ook ik weet niet hoe sterk de concurrentie is.”