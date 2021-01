Noorse schaatser Pedersen is Roest te snel af bij EK allround

Topfavoriet Patrick Roest heeft op de eerste afstand bij de EK allround in Heerenveen zijn meerdere moeten erkennen in de Noorse schaatser Sverre Lunde Pedersen. De drievoudig wereldkampioen allround moest in een onderling duel op de 500 meter met de nummer 2 van het WK genoegen nemen met de tweede tijd: 36,39 seconden. Pedersen zegevierde in 36,25.

De Noor Hallgeir Engebraten eindigde met een persoonlijk record van 36,67 op de derde plek. Marcel Bosker, ploeggenoot van Roest, begon zijn eerste EK allround met de zevende tijd (36,86). De eveneens debuterende Marwin Talsma, Nederlands kampioen op de 10.000 meter, eindigde met een persoonlijk record van 37,96 op de zeventiende plek.

De Europese allroundtitel ontbreekt nog op de erelijst van Roest. Hij kon na een aarzelende start zijn snelle achterstand op Pedersen niet meer goedmaken. De kopman van Jumbo-Visma reed nog wel zijn beste tijd dit seizoen op de 500 meter.

Tienvoudig winnaar Sven Kramer doet niet mee in Heerenveen. De viervoudig olympisch kampioen greep eind vorige maand naast een EK-ticket.

Voor de mannen staat later op zaterdag de 5000 meter op het programma.