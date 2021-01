Schaatsster De Jong begint voortvarend aan EK allround

Schaatsster Antoinette de Jong is goed begonnen aan de EK allround in Heerenveen. De titelhoudster reed in het lege Thialf op de 500 meter de derde tijd: 38,89 seconden. Dat was haar beste seizoenstijd op deze afstand.

De Poolse Karolina Bosiek schreef de 500 meter met een persoonlijk record van 38,68 op haar naam. De Russin Elizaveta Goloebeva eindigde als tweede in 38,84.

Debutante Joy Beune reed de zevende tijd (39,78). Irene Schouten, die eveneens voor de eerste keer deelneemt aan de EK allround, eindigde met een tijd van 39,86 op de achtste plaats.

Vijfvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst is de grote afwezige in Thialf. De vijfvoudige winnares van de Europese allroundtitel wist zich eind december niet te kwalificeren voor het toernooi.

De vrouwen beginnen rond 12.30 uur aan de 3000 meter.