Slordige Leerdam stijgt op EK naar 2e plek, Ter Mors wint 1000 m

Schaatsster Angelina Golikova gaat bij de EK sprint in Heerenveen na de eerste dag aan de leiding in het klassement. De Russin, winnares op de 500 meter, wist op de eerste 1000 meter de schade te beperken. Ze reed met 1.14,67 de vierde tijd. Dat was net voldoende om aan kop te blijven.

Jutta Leerdam steeg naar de tweede plek in het klassement. De wereldkampioene op de 1000 meter reed een slordige rit, nadat de 500 meter (vierde) ook al rommelig was verlopen. Met 1.14,15 reed de Nederlands sprintkampioene de tweede tijd. Ze begint zondag met een achterstand van 0,17 seconde aan de tweede 500 meter.

Femke Kok staat na twee afstanden op de derde plaats. De 20-jarige Friezin, tweede op de 500 meter, kwam op de 1000 meter met een tijd van 1.14,63 op de derde plek uit. Ze moet 0,23 seconde goedmaken op Golikova.

Jorien ter Mors, olympisch kampioene op de 1000 meter, won de eerste manche met een tijd van 1.14,10. Ze bezet de vierde plek in het klassement, op 0,53 van Golikova.

Leerdam begon eerder op zaterdag al allerminst vlekkeloos aan de EK. Na een haperende start gleed ze ook moeizaam door de laatste binnenbocht. Daardoor kwam de 22-jarige Westlandse met een tijd van 37,70 niet verder dan de vierde plek op de 500 meter.

“De eerste stap ging gelijk mis en daarna ging er ook nog van alles fout”, verzuchtte Leerdam bij de NOS. “Ik kwam door die eerste misser gewoon niet in mijn slag. Ik heb zoveel laten liggen in deze race. De snelheid kwam gelukkig nog wel. Dat betekent dat ik zonder missers 36,70 ofzo had kunnen rijden. Nou ja, in een vierkamp kun je nog terugvechten.”

Haar eerste 1000 meter verliep echter evenmin foutloos. Leerdam ging kort na de start in de buitenbocht bijna onderuit, maar wist zich goed te herstellen. “Dan moet het maar op de tweede dag gebeuren. Dat is sowieso altijd mijn beste dag in een toernooi.”