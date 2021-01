Tennisster Cornet spreekt van ‘krankzinnige’ situatie Melbourne

De Franse tennisster Alizé Cornet spreekt van een ‘krankzinnige’ situatie in Melbourne, waar inmiddels 47 deelnemers aan de Australian Open de komende twee weken opgesloten zitten in hun hotelkamers en niet naar buiten mogen om te trainen.

“Weken en weken training gaan verloren door één persoon die positief is op corona in een voor driekwart gevuld vliegtuig. Straks moet misschien wel de helft van alle spelers in isolatie. Het spijt me, maar dit is krankzinnig”, twitterde Cornet, de huidige nummer 53 van de wereld.

Op twee chartervluchten, een uit Los Angeles en een uit Abu Dhabi, zijn na aankomst in Mebourne in totaal drie passagiers positief getest op het coronavirus. Omdat de autoriteiten in Australië alle inzittenden beschouwen als ‘nauwe contacten’, moeten zijn twee weken in isolatie. Voor de 47 tennissers die op vluchten zaten betekent dat ook een trainverbod. Ze mogen geen gebruik maken van de mogelijkheid dagelijks 5 uur hun kamer te verlaten om te trainen.

Volgens Australische media behoren onder anderen de Wit-Russin Viktoria Azarenka (winnares Australian Open in 2012 en 2013) , de Amerikaanse Sloane Stephens, de Japanner Kei Nishikori, de Canadese Bianca Andreescu, de Duitse Angelique Kerber en de Russin Svetlana Koeznetsova tot de gedupeerden.

“We communiceren met iedereen, maar vooral met de spelersgroep van wie de omstandigheden nu zijn veranderd. We zullen ervoor zorgen dat we zo veel mogelijk in hun behoeften kunnen voorzien”, zei toernooidirecteur Craig Tiley.