Titelhouder Verbij uitgeschakeld bij EK sprint door valpartij

Voor sprinter Kai Verbij was de strijd om de Europese schaatstitel na nog geen 100 meter in Heerenveen al voorbij. De tweevoudige kampioen ging op de 500 meter in het lege Thialf na een rommelige start op het rechte stuk onderuit. Hij bleef met de punt van zijn rechterschaats haken in het ijs. Daarmee was de rol van de kopman van Team Jumbo-Visma in het klassement meteen uitgespeeld.

De Rus Viktor Moesjtakov won de eerste manche met een tijd van 34,69 seconden, gevolgd door de Duitser Joel Dufter die met 34,79 een persoonlijk record neerzette. Nederlands sprintkampioen Hein Otterspeer eindigde als derde in 34,85.

Thomas Krol reed met 34,90 een persoonlijk record. De specialist op de middellange afstand eindigde daarmee op de vierde plek.

De gevreesde Rus Pavel Koelizjnikov ontbreekt in het deelnemersveld. De wereldrecordhouder op de 500 en 1000 meter testte eind vorige maand positief op het coronavirus. Hij wordt later deze maand wel weer aan de start verwacht bij de twee wereldbekers in Thialf en bij de WK afstanden half februari, eveneens in Heerenveen.

De sprinters sluiten later op zaterdag de eerste schaatsdag in Thialf af met de eerste manche op de 1000 meter.