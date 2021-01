Trainverbod 24 tennissers in Melbourne door corona in vliegtuig

Liefst 24 tennissers die deelnemen aan de Australian Open moeten veertien dagen in volledige quarantaine in hun hotelkamers in Melbourne en mogen niet 5 uur per dag eruit om de trainen. Ze zaten in een vliegtuig met daarin twee mensen die besmet waren met het coronavirus.

Volgens Australische media behoren onder anderen de Wit-Russin Viktoria Azarenka, de Amerikaanse Sloane Stephens en de Japanner Kei Nishikori tot de gedupeerde inzittenden. De vlucht was afkomstig uit Los Angeles.

De positief geteste passagiers waren vermoedelijk een bemanningslid en een coach. Zij zijn overgebracht naar een apart hotel voor besmette mensen. “Alle overige 66 passagiers zijn vastgesteld als nauwe contacten. Spelers en coaches mogen niet uit hun quarantaine om trainingen bij te wonen”, luidde een verklaring van de speciale corona-autoriteit van de Australian Open.

Het eerste grand slam van dit jaar begint vanwege de coronapandemie al drie weken later dan gepland, namelijk 8 februari. De spelers moeten bij aankomst in Melbourne eerst twee weken in quarantaine, maar mogen 5 uur per dag hun kamer uit om zich voor te bereiden op het toernooi.