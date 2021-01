Van Aert wint Zilvermeercross in de sneeuw

De Belg Wout van Aert heeft zaterdag in winterse omstandigheden de Zilvermeercross gewonnen. Op het zandparcours in het Belgische Mol bereikte de kersvers Belgisch kampioen na een solo de finish. Zijn landgenoot Laurens Sweeck werd op ruime afstand tweede. Achter dat tweetal hield de Nederlander Lars van de Haar zijn landgenoot David van der Poel van het podium af. De Zilvermeercross behoort niet tot een van de klassementen.

Van Aert reed vanaf halverwege de wedstrijd alleen op kop nadat hij ook Sweeck had afgeschud. Over twee weken is op het zand van Oostende het WK. Van Aert gaat eerst op trainingskamp in Spanje met de wegploeg van Jumbo-Visma. Mathieu van der Poel, topfavoriet voor het veroveren van zijn vierde wereldtitel, bivakkeert daar al sinds maandag.