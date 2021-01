Veldrijdster Brand zegeviert in Zilvermeercross

Lucinda Brand heeft opnieuw een zege bijgeschreven in het veldrijden. De Rotterdamse won de Zilvermeercross in Mol. Ze reed in de laatste ronde van het zanderige parcours weg van Denise Betsema, die als tweede over de finish croste. Marianne Vos eindigde als derde en maakte er een compleet Nederlands podium van.

De cross door mul zand behoort niet tot een van de klassementen, maar paste wel goed in de voorbereiding op het WK einde januari in Oostende. Betsema nam vanaf de eerste ronde het initiatief en nam meteen al afstand van de rest van het veld. Brand haakte na een forse inspanning aan. Daarna reden de twee gezamenlijk door aan kop. Vos reed zich een paar keer vast in het zand, maar de onverslijtbare zevenvoudig wereldkampioene vocht zich toch nog naar de derde plaats.