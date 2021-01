Verstappen: met frustraties houd je het niet een seizoen vol

Max Verstappen heeft vorig seizoen echt een knop in zijn hoofd moeten omzetten om te voorkomen dat hij zwaar gefrustreerd het seizoen in de Formule 1 zou moeten doormaken. Dat onthult hij op de website van de Formule 1. “Je houdt het niet een heel seizoen vol als je gefrustreerd bent.”

De coureur van Red Bull was aanvankelijk zwaar teleurgesteld toen hij na de eerste races van afgelopen seizoen constateerde dat Mercedes veel sneller was. Hij wist na enkele races al dat de wereldtitel opnieuw niet haalbaar was. “In het begin baalde ik vreselijk van het gebrek aan snelheid omdat wij het geloof hadden dat het nu echt zou gaan gebeuren. Maar het gebeurde weer niet.”

De Limburger besloot de races anders te benaderen. “Ik zei tegen mezelf: weet je wat, ik kan wel gefrustreerd zijn dat we niet winnen, maar misschien kan ik beter accepteren dat het niet kan, en toch proberen het beste eruit te halen en daar ook van genieten.”

Met die mindset maakte de Nederlander er alsnog een vrij succesvol seizoen van met twee overwinningen (Silverstone en Abu Dhabi), zes tweede plaatsen, drie derde plaatsen, één poleposition en de derde plaats in het kampioenschap. Hij moest wel lijdzaam toezien dat de Brit Lewis Hamilton elf grands prix won en voor de zevende keer de wereldtitel veroverde.