Brivio van MotoGP-team Suzuki naar Formule 1-renstal Alpine

De Italiaan Davide Brivio verruilt de MotoGP voor de Formule 1. Brivio stopte onlangs als teambaas van Suzuki, dat afgelopen jaar met de Spaanse coureur Joan Mir de wereldtitel pakte in de koningsklasse van de autosport. Hij gaat als racedirecteur aan de slag bij Alpine F1, de renstal die voorheen Renault heette.

“Davide brengt een schat aan ervaring en succes met zich mee, na meer dan 20 jaar in de MotoGP”, meldt Alpine in een korte verklaring. “We kijken uit naar de komst van Davide, bij de start van ons nieuwe hoofdstuk in de Formule 1.” De exacte rol van Brivio is nog niet duidelijk. De renstal zegt “in de komende weken” de specifieke rol en verantwoordelijkheden van de Italiaan vast te stellen.

Een week geleden werd bekend dat teambaas Cyril Abiteboul vertrekt bij de Franse renstal. Abiteboul, die sinds 2017 de leiding had over Renault, moest plaatsmaken voor Laurent Rossi. Brivio komt nu onder Rossi te werken.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en Esteban Ocon vormen komend seizoen het rijdersduo van Alpine in de Formule 1.