Golikova houdt stand op EK sprint, Kok en Leerdam nog kansrijk

Bij de EK sprint in Thialf heeft Angelina Golikova haar koppositie iets verstevigd. De Russische schaatsster won ook de tweede manche op de 500 meter. Ze zegevierde in 37,42 seconden en daarmee was ze langzamer dan in haar winnende race op zaterdag (37,27).

Femke Kok reed opnieuw de tweede tijd. De Nederlands kampioene op de 500 meter was iets sneller dan op zaterdag: 37,48 tegen 37,52. Jutta Leerdam eindigde als derde in de tweede manche met een tijd van 37,61. Daarmee verbeterde de Nederlands sprintkampioene zich ook ten opzichte van zaterdag (vierde in 37,70).

De strijd om de titel en om zilver en brons zal op de 1000 meter worden beslist. Kok nam in het klassement de tweede plek van Leerdam over en moet 0,57 seconde goedmaken op Golikova. Leerdam, wereldkampioene op de 1000 meter, zal op haar beurt als nummer 3 een achterstand van 0,72 op de Russin moeten wegwerken.

Jorien ter Mors, olympisch kampioene op de 1000 meter, staat vierde in het klassement op 2,35 van Golikova. Ter Mors reed op de tweede 500 meter de negende tijd (38,07).