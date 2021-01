Havenga: waterpolosters Zuid-Afrika gaan vakantie vieren in Tokio

Hoewel het aantal deelnemende waterpoloteams voor de Olympische Spelen van Tokio is uitgebreid van acht naar tien landen, betekent dit volgens bondscoach Arno Havenga niet dat kwalificeren makkelijker is geworden. Japan mag als gastland meedoen en ook Afrika heeft als continent recht op één startplaats. Europa, dat over zeker zes toplanden beschikt, moet het doen met maximaal vier vertegenwoordigers.

“Kwalificeren voor de Spelen is er ondanks de uitbreiding niet makkelijker op geworden”, zegt Havenga in de aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst, waar Oranje een ticket voor Tokio hoopt te veroveren. “Zeker als Europees land is het heel moeilijk om je te kwalificeren Afrika mag ook een land afvaardigen, daar hebben ze recht op. Op het WK wonnen wij met 33-0 van hun vertegenwoordiger Zuid-Afrika. Die meiden gaan straks in Tokio eigenlijk gewoon vakantie vieren. Maar ze ontnemen daarmee wel een ander team, en dus dertien meiden, de kans op een olympische medaille”, aldus Havenga.

De Nederlandse waterpolosters pakten bij de Spelen van Peking 2008 olympisch goud, maar ontbraken bij Londen 2012 en Rio 2016. Oranje verloor beide keren de beslissende wedstrijd op het OKT.

Het deelnemersveld voor Tokio bestaat vooralsnog uit Japan, de Verenigde Staten, Spanje, Rusland, Canada, Australië, China en Zuid-Afrika.