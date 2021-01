Hoofdrol basketballer Harden bij debuut voor Brooklyn Nets

De Amerikaanse basketballer James Harden heeft bij zijn debuut voor Brooklyn Nets in de NBA direct de hoofdrol gepakt. De 31-jarige Harden, eerder in de week overgekomen van Houston Rockets, leidde zijn nieuwe ploeg met een zogeheten triple-double naar een zege op Orlando Magic: 122-115. Hij tekende voor 32 punten, 14 assists en 12 rebounds.

Harden zorgde daarmee zelfs voor een historische prestatie. Het lukte nog nooit een basketballer om te debuteren met een triple-double met daarin minimaal 30 punten.

“Voor een eerste wedstrijd voelde het goed”, zei Harden. “Ik wil de jongens hier vertrouwen en energie geven. We hebben een talentvolle groep: veelzijdige schutters, spelmakers, verdedigers; eigenlijk een beetje van alles. Dat heb je als team ook nodig, zeker straks in de play-offs. Nu gaat het om het opbouwen van de onderlinge chemie.”

Harden speelde sinds eind 2012 voor de Rockets. Het lukte met de ploeg uit Houston maar niet om zijn doel, kampioen worden in de NBA, te bereiken. Met de overstap naar Brooklyn Nets kreeg Harden deze week zijn zin. Hij hoopt met zijn nieuwe ploeg wel te kunnen strijden om de titel.

De bebaarde vedette treft in New York met Kevin Durant en Kyrie Irving twee andere topspelers, al is Irving al een tijdje afwezig als gevolg van coronaperikelen. Durant profiteerde tegen Orlando Magic al goed van de aanwezigheid van Harden en maakte 42 punten. De Nets staan met acht overwinningen tegenover zes nederlagen op de vijfde plaats in de oostelijke divisie.

Zonder Harden verloor Houston Rockets met 103-91 bij San Antonio Spurs. Damian Lillard leidde Portland Trail Blazers met 36 punten naar een zege op Atlanta Hawks: 112-106.