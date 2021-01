Ook coronageval op tennisvlucht uit Doha

Steeds meer tennissers mogen in de aanloop naar de Australian Open twee weken lang hun hotelkamer niet af. Ook op de vlucht van Doha naar Melbourne zat iemand die bij aankomst positief testte op het coronavirus. De 58 inzittenden, onder wie 25 tennissers, moeten volledig in quarantaine en kunnen ook niet trainen.

Voor alle tennissers geldt dat ze bij aankomst in Australië in quarantaine gaan, maar ze mogen in principe 5 uur per dag hun hotelkamer uit om onder meer te trainen. Inmiddels hebben 72 deelnemers te horen gekregen dat ze hun kamer niet af mogen. Zij zaten op vluchten uit Los Angeles, Abu Dhabi en Doha waar bij aankomst in Australië enkele inzittenden positief testten. Op filmpjes op Twitter is te zien hoe onder anderen Belinda Bencic en Joelia Poetintseva nu maar een balletje slaan op hun hotelkamers, tegen het raam en de muren.

De chartervlucht vanuit LA, met daarin 24 tennissers, leverde drie positieve tests op. Van de 64 mensen die vanuit Abu Dhabi in Melbourne aankwamen, onder wie 23 spelers, kreeg er één een positieve testuitslag. Het bleek te gaan om Sylvain Bruneau, de coach van de Canadese tennisster Bianca Andreescu.

Botic van de Zandschulp, die zich deze week in Doha kwalificeerde voor de Australian Open, vloog vrijdag met zijn coach Dennis Schenk naar Melbourne. Van de Zandschulp is bij de mannen de enige Nederlander die meedoet in het enkelspel. Bij de vrouwen is Arantxa Rus automatisch toegelaten tot het hoofdtoernooi. Kiki Bertens, de huidige nummer 9 van de wereld, doet niet mee omdat ze nog herstellende is van een achillespeesoperatie.

Als gevolg van de coronamaatregelen en de verplichte quarantaineperiode wordt de Australian Open drie weken later gespeeld dan normaal. Het toernooi begint op 8 februari.