Roest heeft Europese titel voor het grijpen na zege op 1500 meter

Patrick Roest heeft zijn eerste Europese allroundtitel voor het grijpen. De 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma schreef bij de EK in Thialf ook de 1500 meter op zijn naam. Hij finishte in een tijd van 1.45,53.

Roest won zaterdag de 5000 meter en eindigde als tweede op de 500 meter. In het klassement na drie afstanden heeft de drievoudig wereldkampioen allround een marge van ruim 20 seconden op de nummer 2, Sverre Lunde Pedersen. De Noor, tegenstander van Roest in de laatste rit, eindigde op de 1500 meter als derde in 1.46,20. Alleen een valpartij of een diskwalificatie op de afsluitende 10.000 meter kan de klassementsleider nog van de eindzege houden.

Marcel Bosker handhaafde zich met de vierde tijd (1.46,66) op de derde plaats in het klassement. Hij staat op 28,06 seconden van ploeggenoot Roest. De Noor Hallgeir Engebraten, verrassend tweede op de 1500 meter in 1.46,14, heeft als nummer 4 in de algemene rangschikking ook nog kans op het podium. Zijn achterstand op Bosker bedraagt ruim 5 seconden.

Marwin Talsma zakte met de twaalfde tijd (1.48,66) naar de tiende plek in het klassement.