Schaatser Krol blijft aan kop bij EK sprint in Thialf

Schaatser Thomas Krol begint bij de EK sprint in Heerenveen als koploper aan de afsluitende 1000 meter. Hij wist in de tweede manche van de 500 meter zijn leidende positie in het klassement te behouden. Krol reed met 35,30 seconden de achtste tijd. Daarmee hield hij voor de tweede race op de kilometer een marge van 0,32 seconde over op nummer 2 Hein Otterspeer. Krol won zaterdag de eerste manche op de 1000 meter (1.07,49) met ruim verschil.

Otterspeer reed zondag de vijfde tijd: 35,12. De Duitser Joel Dufter bleef derde in het klassement met de zesde tijd (35,23). Hij moet 0,72 seconde goedmaken op Krol.

Tweevoudig kampioen Kai Verbij reed in de tweede manche van de 500 meter de beste tijd (34,58). Voor de onttroonde titelhouder was de EK op zaterdag al na amper 100 meter voorbij. Hij ging kort na de start onderuit op de eerste 500 meter. Daarna reed Verbij op de eerste 1000 meter de tweede tijd (1.08,17).