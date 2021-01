Schaatser Roest: mooi om Europese titel erbij te hebben

Vooraf droomde hij wellicht van vier afstandsoverwinningen bij de EK allround, maar zó groot was de overmacht van Patrick Roest in Thialf nu ook weer niet. “Ik had gehoopt dat sommige races beter zouden lopen”, gaf de 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma ronduit toe bij de NOS. “Maar uiteindelijk heb ik mijn doel bereikt en weet ik waaraan ik nog moet werken voor de komende races.”

Roest begon zaterdag met de tweede plek op de 500 meter. “Ik liet teveel steken vallen op die afstand”, erkende hij. De 1500 en de 5000 meter schreef de Zuid-Hollander wel op zijn naam waarna hij op de 10.000 meter met een gedoseerde race de derde tijd (13.03,08) neerzette. “Maar ook als ik er vol voor was gegaan was de tijd van Nils van der Poel mij niet gelukt”, doelde hij op de sensationele rit van de 24-jarige Zweed, die zegevierde in 12.42,80.

“Ik hoop dat ik het hem bij de WK afstanden komende maand wel moeilijk kan maken. Hij is een heel sterke schaatser. Hij komt voor mij ook zeker niet uit de lucht vallen. Ik ken hem al lange tijd, hij is van mijn leeftijd en ik heb bij de junioren al tegen hem gereden. Toen was hij ook al heel goed op de langere afstanden en won hij de wereldtitel op de 5000 meter. Hij heeft goede stappen gemaakt en gaat het mij de komende tijd zeker lastig maken. Van der Poel is echt een heel gevaarlijke man.”

Roest behaalde zijn eerste Europese allroundtitel in zijn loopbaan. Zijn erelijst telde al drie wereldtitels allround. “Dit is een mooie titel om erbij te hebben.”