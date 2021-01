Schaatsster Leerdam wint Europese sprinttitel, brons voor Kok

Jutta Leerdam heeft in Thialf de Europese titel op de sprintvierkamp veroverd. De 22-jarige schaatsster dwong op de afsluitende 1000 meter haar eindzege af. De wereldkampioene op deze afstand reed in de voorlaatste rit een tijd van 1.14,00 minuten. In de laatste rit konden haar concurrenten Angelina Golikova (1.15,66) en Femke Kok (1.15,12) daar niet meer bij in de buurt komen.

Leerdam steeg dankzij haar eerste afstandszege van de derde naar de eerste plek in het eindklassement. De Russin Golikova pakte EK-zilver en het brons was voor debutante Kok.

Jorien ter Mors moest genoegen nemen met de vierde plek in het eindklassement. De olympisch kampioene op de 1000 meter reed zondag de tweede tijd (1.14,46). Haar achterstand na drie afstanden was met 2,35 seconden te groot om de sprong naar het podium nog te kunnen maken.

Leerdam reed in Heerenveen allerminst een vlekkeloos toernooi. Vooral op zaterdag, met de vierde plek op de 500 meter en de tweede plaats op de 1000 meter, ging er veel mis bij de getalenteerde Westlandse. Volgens haar nieuwe coach Kosta Poltavets had ze bijna alles fout gedaan en daardoor moest het zondag allemaal wel beter gaan. Leerdam kwam na de eerste EK-dag tot dezelfde conclusie en voegde daaraan toe dat ze sowieso altijd sterker rijdt op de tweede toernooidag.

De blikvanger van Team Worldstream maakte haar woorden waar in de lege schaatshal. Met de derde plek op de 500 meter hield ze een achterstand van 0,72 seconde over op Golikova en van 0,15 seconde op Kok. Die marges maakte Leerdam meer dan goed op haar specialiteit, al was ook haar tweede race op de 1000 meter niet geheel vrij van slordigheden.