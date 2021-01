Skiester Jelinkova maanden aan de kant met gescheurde kruisband

Skiester Adriana Jelinkova komt voorlopig niet in actie. De 25-jarige Nederlandse kwam zondag tijdens een wereldbekerwedstrijd in Kranjska Gora in Sloveniƫ ten val en werd met een brancard afgevoerd. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat ze haar voorste kruisband heeft gescheurd. Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse skibond, heeft dat vernomen van de familie van Jelinkova.

Voor het herstel staat 6 tot 9 maanden. Jelinkova hoopt op tijd hersteld te zijn voor de Olympische Spelen, die over ruim een jaar in Peking zijn. De skiester had zich juist zaterdag geplaatst voor dat evenement. Jelinkova eindigde als elfde op de reuzenslalom van Kranjska Gora. Na haar historische tiende plaats in november op de parallel reuzenslalom in Lech voldeed ze daarmee aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF voor deelname aan de Winterspelen van 2022.