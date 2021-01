Voorlopig geen training voor alle tennissers Australian Open

Alle tennissers die meedoen aan de Australian Open kunnen voorlopig nog niet trainen. De autoriteiten in de staat Victoria, waarin speelstad Melbourne ligt, willen eerst alle uitslagen van de coronatests afwachten. Trainen zit er daarom zondag nog niet in.

Vrijwel alle deelnemers zijn de afgelopen dagen met chartervluchten naar Australiƫ gekomen. Een aantal toptennissers, onder wie Novak Djokovic, Ashleigh Barty, Rafael Nadal, Naomi Osaka en Serena Williams, is naar Adelaide gegaan. Zij gaan zich daar voorbereiden op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De meeste deelnemers zijn direct naar Melbourne gevlogen. Ze moeten allemaal eerst twee weken in quarantaine. De tennissers mogen 5 uur per dag hun hotelkamer verlaten om te trainen, maar zondag zat dat er nog niet in.

Op twee vluchten, vanuit Los Angeles en Abu Dhabi, zaten mensen aan boord die bij aankomst positief testten op het coronavirus. Alle inzittenden, onder wie in totaal 47 tennissers, moeten twee weken in volledige quarantaine. De tennissers mogen ook niet trainen.