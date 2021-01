Wedstrijd Kaapverdië op WK handbal geschrapt om coronagevallen

Op het WK handbal in Egypte gaat zondagavond de groepswedstrijd tussen Duitsland en Kaapverdië niet door. Twee handballers van het Afrikaanse land testten zaterdag positief op het coronavirus. Kaapverdië heeft daardoor slechts negen spelers over, één minder dan het minimale aantal.

Het was lang onzeker of Kaapverdië kon debuteren op het WK. De ploeg zat begin deze week in Portugal in quarantaine vanwege een aantal coronagevallen binnen de selectie. De Nederlandse handballers stonden al klaar om als vervangers naar Egypte te vliegen als Kaapverdië zou afhaken, maar het Afrikaanse team meldde zich toch in Caïro. De Kaapverdianen begonnen het toernooi vrijdag met een nederlaag tegen Hongarije (34-27).

De Duitsers kregen een reglementaire overwinning van 10-0 toebedeeld en zijn nu al zeker van een vervolg op het WK. Kaapverdië laat een aantal nieuwe spelers invliegen naar Egypte om dinsdag tegen Uruguay wel te kunnen spelen. Die nieuwe spelers moeten zowel voor vertrek als bij aankomst een negatieve coronatest afleggen.