Badmintonbond beëindigt per direct alle competities

De Nederlandse badmintonbond zet een punt achter het seizoen. Alle lopende competities, inclusief de eredivisie, zijn per direct beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen en clubs zullen niet promoveren en degraderen.

Badminton Nederland ziet door de verlenging van de huidige lockdown vanwege de coronapandemie tot minstens dinsdag 9 februari geen mogelijkheid meer de reeds opgestarte competities nog uit te spelen. “We beseffen dat dit een ingrijpend besluit is, maar in onze ogen wel het juiste besluit”, aldus de bond in een verklaring.

De bond had in een eerder stadium diverse alternatieve scenario’s ontwikkeld om de competitie toch uit te laten spelen, maar vindt het nu in meerdere opzichten onverantwoord. “De gezondheid van iedereen in badmintonnend Nederland staat voorop en een verplichte hervatting zou kunnen leiden tot zowel logistieke als financiële problemen voor verenigingen. Daarnaast kunnen we de competitie niet hervatten zonder dat spelers fatsoenlijk kunnen trainen.”

De badmintonbond wil wel kijken naar alternatieve toernooien voor competitieteams als er zicht is op versoepelingen.