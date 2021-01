Daviscup Finals elf dagen en mogelijk verdeeld over drie steden

Het eindtoernooi van de Daviscup, de zogenoemde Daviscup Finals, duurt dit jaar elf dagen. De eerste editie van het toernooi, in 2019, duurde nog een week.

De organisatie is tevens van plan om het toernooi dit jaar over drie landen verspreid te spelen. Geïnteresseerde steden kunnen een bid indienen. In maart wordt besloten welke steden er behalve Madrid in aanmerking komen voor organisatie. Dat is volgens de organisatie ook afhankelijk van de geldende coronaregels.

Het aantal deelnemers wordt na de komende editie teruggebracht van achttien naar zestien. Tijdens de aanstaande editie zijn achttien landen verdeeld over zes groepen van drie.

De komende editie van de Daviscup Finals vindt plaats van 25 november tot en met 5 december. Oranje is niet vertegenwoordigd. In 2019 was Nederland wel van de partij, maar kwam de ploeg niet verder dan de groepsfase. Vorig jaar ging het eindtoernooi niet door in verband met het coronavirus.