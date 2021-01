Indoor Brabant gaat dit jaar wel door, zonder publiek

Indoor Brabant gaat over twee maanden door, zo heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. Het paardensportevenement in Den Bosch zal in verband met de geldende coronavoorschriften zonder publiek plaatsvinden.

“Het is belangrijk om ondanks alle beperkingen de continu├»teit van de paardensport te waarborgen. Dit is essentieel voor de paarden, ruiters en alle anderen die aan de paardensportbranche verbonden zijn”, aldus Anky van Grunsven, voormalig topamazone en voorzitter van The Dutch Masters/Indoor Brabant.

Ook sportkoepel NOC*NSF juicht het toe dat het evenement dit jaar wel doorgang vindt. In 2020 werd Indoor Brabant op het laatste moment afgelast. “Voor de TeamNL-sporters biedt dit het nodige perspectief om zich voor te bereiden op de Olympische en Paralympische Spelen. Dat geldt zeker voor de paardensport waar niet alleen de ruiters, maar ook de paarden in topvorm moeten komen”, meldt NOC*NSF in een verklaring.

Indoor Brabant staat voor 12 tot en met 14 maart gepland.