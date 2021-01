Topbiljarters eindelijk weer eens in actie in Nederland

Na een lange coronastop komen de Europese topbiljarters in het driebanden weer eens in actie. Zestien spelers, met de Nederlander Dick Jaspers als de nummer 1 van de wereld en de Zweed Torbjörn Blomdahl als wereldkampioen, gaan deze week in de Duke Challenge in Nistelrode met elkaar de strijd aan.

Het driedaagse toernooi achter gesloten deuren begint woensdag en heeft een prijzengeld van 77.000 euro. Er wordt gespeeld met korte setjes van tien caramboles en een snelle tijdklok. In het knock-outsysteem gaan alleen de winnaars verder voor de hoofdprijzen in het toernooi.

Jaspers speelde na zijn verloren finale van de wereldbeker in Antalya al bijna een jaar geen officiële wedstrijd meer. “Het is geweldig dat we hier in Nederland de kans krijgen om eindelijk weer een toernooi te kunnen spelen”, liet hij weten.

Het toernooi in het Duke hotel zal volgens de organisatie volledig coronaproof verlopen. Dertig genodigden, inclusief spelers en arbiters, zijn maximaal 72 uur vooraf getest en worden bij aankomst nog een keer gecontroleerd op het coronavirus. Alle partijen worden live uitgezonden op Ziggo Sport.