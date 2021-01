Zwemster Van der Meer zet punt achter topsportcarrière

Zwemster Maud van der Meer beëindigt haar topsportcarrière. Ze wil het moederschap gaan combineren met een maatschappelijke carrière in de (sport)diëtiek. De 28-jarige Van der Meer behaalde haar grootste successen met de estafetteploeg op de 4×100 meter vrij.

Van der Meer had een aandeel in de gouden medaille op de 4×100 vrij bij de WK van 2011 en op hetzelfde onderdeel won ze zilver op de WK van 2015 en brons op de WK in 2017. Ze veroverde ook tweemaal goud op de WK korte baan in 2014: op de 4×50 vrij en 4×100 vrij. Ook werd ze twee keer Europees kampioene op de lange baan in 2016: op de 4×100 vrij en 4×100 vrij gemengd. Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 zwom Van der Meer alleen in de series van de 4×100 vrij. Het Nederlandse kwartet eindigde in de finale als vierde.

Nadat de zwemster van het HPC Eindhoven op 31 mei 2018 moeder was geworden van zoon Mason, slaagde Van der Meer erin terug te keren aan de top met als doel nog een keer voor de Spelen te gaan. Toen ze zich bij de Rotterdam Qualification Meet in december niet voor Tokio wist te plaatsen, besloot ze kort daarna dat het “mooi was geweest”.

“Theoretisch heb ik nog een heel kleine kans om me in april of mei nog als estafettezwemster of desnoods als reserve te kwalificeren voor de Spelen. Maar ik merk aan mezelf dat de ultieme motivatie om daarvoor alles te doen en te laten, sinds december er niet meer is. Dan moet je als topsporter eerlijk zijn naar jezelf en je omgeving en is stoppen de beste keuze”, aldus Van der Meer.

“Ik kijk met een heel positief gevoel terug op mijn topsportloopbaan en alles wat ik heb bereikt. Ik ben vooral trots op mezelf dat ik na de geboorte van Mason weer mijn oude niveau heb aangetikt, want het valt niet mee om het moederschap met topsport te combineren. Dat ik dat nu niet meer hoef te doen, geeft ook rust. Ik heb heel veel zin in mijn ‘nieuwe leven’ als moeder en om straks andere (top)sporters te helpen als diëtist.”