Badmintonner Caljouw strandt opnieuw in eerste ronde

Badmintonner Mark Caljouw is bij de Toyota Thailand Open in Bangkok in de eerste ronde uitgeschakeld. Lee Cheuk Yiu was in een spannende partij net de betere: 13-21 25-23 22-20.

Caljouw ging vorige week in de Yonex Thailand Open, eveneens in Bangkok, ook al in de eerste ronde onderuit, toen tegen Lee’s landgenoot NG Ka Long Angus. Beide toernooien uit de World Tour in Thailand tellen niet mee voor olympische kwalificatie. Daarvoor wordt vanaf maart gespeeld, te beginnen in Basel.

Ook voor Selena Piek en Robin Tabeling eindigde het toernooi in het gemengddubbel na één ronde. Het als eerste geplaatste Thaise koppel Puavaranukroh/Taerattanachai was in twee games (21-14 21-19) te sterk voor het Nederlandse duo.