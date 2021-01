Basketballer Harden ook in tweede duel voor Nets belangrijk

Ook in zijn tweede duel voor Brooklyn Nets heeft nieuwkomer James Harden laten zien dat de basketbalploeg uit New York er een vedette bij heeft. Harden, die vorige week overkwam van Houston Rockets, was tegen Milwaukee Bucks goed voor 34 punten en 12 assists en leverde daarmee een forse bijdrage aan de 125-123-zege.

Bij zijn debuut zondag versloegen de Nets Orlando Magic en tekende Harden meteen voor een zogenoemde triple-double met onder meer 32 punten. Hij werd de eerste speler van Brooklyn Nets die in zijn eerste twee duels voor de ploeg meteen boven de 30 punten uitkwam.

Kevin Durant voegde er 30 punten aan toe waaronder een driepunter 36 seconden voor het eindsignaal. De bal was bij Durant beland nadat Harden een driepunter had gemist maar zelf de bal veroverde in de rebound. Hij passte de bal op zijn teamgenoot die daarmee de eindstand bleek te hebben bepaald. Niet veel later miste Khris Middleton een worp van afstand en de kans om de Bucks aan een voorsprong te helpen. Dat deed hij nog eens met 1 seconde op de klok.