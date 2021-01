Bobber De Bruin en skeletonster Bos kennen olympische eis

Skeletonster Kimberley Bos en bobsleepiloot Ivo de Bruin weten wat hen te doen staat om deelname aan de Winterspelen van Peking 2022 veilig te stellen. Sportkoepel NOC*NSF eist zoals andere jaren een plaats in de top 12 van de ranglijst van de internationale bob- en sleebond ISBF, zo is bepaald.

Maar er is sprake van een verruiming. Bij een plaats op de wereldranglijst tussen de plaatsen 13 tot en met 20 is eenmaal een top 8-notering nodig in een wereldbekerwedstrijd van volgend seizoen of op het WK van dit jaar. Staat een bobber op 16 januari 2022 tussen de plaatsen 21 en 30 (bij skeleton 21-25) dan zijn er twee top 8-noteringen nodig om naar de Spelen te mogen.

In het huidige seizoen is er geen wereldbekerklassement omdat vanwege de coronapandemie er geen sprake is van gelijke kansen. Dit seizoen telt daarom alleen het WK mee, de wereldbekerwedstrijden tussen 1 oktober van dit jaar en 16 januari 2022 zijn daarna bepalend.

Bos, bezig aan een sterk seizoen, reageerde verheugd op de eisen. “Het geeft meer ruimte. Je bent minder afhankelijk van de omstandigheden en dat maakt het allemaal wat relaxter. De eerste mogelijkheid dient zich bij de WK in Altenberg aan en die kans ga ik natuurlijk met twee handen aangrijpen.”

Technisch directeur Vincent Kortbeek van de BSBN onderhandelde namens de sporters met NOC*NSF. “Dit biedt onze sporters meer kansen om zich te plaatsen voor Peking. We denken dat deze eisen ook meer passen bij onze sport, omdat de omstandigheden soms een grote negatieve invloed kunnen hebben. Eerder kon je je geen misser veroorloven. Bij de vorige Spelen was een top 12-klassering op de IBSF-ranglijst de enige eis en ontbraken mogelijkheden zoals die er nu wel zijn”, aldus Kortbeek.