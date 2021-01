Franse wielrenner Pinot slaat Tour over en kiest voor Giro

Wielrenner Thibaut Pinot slaat dit jaar de Tour de France over. De kopman van Groupama-FDJ wil zich volledig richten op de Ronde van Italië.

“De Giro is dit jaar mijn grote doel”, vertelde de 30-jarige Fransman dinsdag op een persconferentie. “Ik zal er alles aan doen om daar 100 procent te zijn.”

Pinot vindt dat het profiel van de Tour dit jaar niet bij zijn kwaliteiten past. De klimmer eindigde in 2017 al eens als vierde in de Giro. Hij was in 2019 de nummer 5 van de Tour, toen hij moest opgeven met een dijbeenblessure. Pinot eindigde vorig jaar als 29e in de Ronde van Frankrijk, na een valpartij.