Japanse regering: vaccinatie geen voorwaarde voor deelname Spelen

De Japanse regering voelt er niets voor de Olympische Spelen alleen open te stellen voor personen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. “Wij overwegen grootscheepse maatregelen om veilige en beschermde Spelen te organiseren, zonder dat vaccinaties een voorwaarde worden”, liet regeringswoordvoerder Katsunobu Kato dinsdag weten. Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft een vaccinatieplicht voor atleten al enkele keren uitgesloten.

De organisatoren moedigen atleten en andere betrokkenen zoals begeleiders en journalisten wel aan zich te laten vaccineren. Aan de Spelen, die op 23 juli moeten beginnen, nemen alleen al zo’n 11.000 sporters uit heel de wereld deel. Of er straks toeschouwers welkom zijn is nog de vraag. Volgens premier Yoshihide Suga wil zijn land eind februari beginnen met vaccineren. Dat is later dan veel andere landen, omdat er nog meer getest moet worden op Japanners.

Medisch personeel is als eerste aan de beurt, gevolgd door 65-plussers, kwetsbare mensen en verzorgend personeel. In Tokio en enkele nabijgelegen regio’s geldt de noodtoestand nadat de coronacijfers de verkeerde kant opgingen. Japan heeft tot nu toe ruim 330.000 besmettingen, zo’n 4500 personen overleden aan het virus.