President Xi gelooft in succesvolle Winterspelen Peking

De Chinese president Xi Jinping is er van overtuigd dat de Winterspelen van volgend jaar in Peking een groot succes worden. Dat meldden Chinese staatsmedia dinsdag nadat Xi enkele olympische accommodaties had bezocht. “China zal een succesvolle Olympische en Paralympische Spelen huisvesten die ons helpen een sportieve grootmacht te worden”, zo werd de president geciteerd.

De Winterspelen staan gepland voor 4 tot en met 20 februari waarbij Peking de eerste stad wordt die zowel de Zomer- als de Winterspelen heeft georganiseerd. Xi was tevreden met de vorderingen en blij dat Chinese wintersporters goede prestaties laten zien een jaar voor de Spelen. Met geen woord repte hij over de coronapandemie, hoewel sommige accommodaties buiten Peking in de provincie Hebei liggen waar de zwaarste uitbraak in maanden is gesignaleerd. Die heeft geleid tot strenge maatregelen voor miljoenen mensen in het gebied.

In 2008 waren de Olympische Spelen ook al in Peking.