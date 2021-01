Remise schaker Van Foreest tegen wereldkampioen Carlsen

Jorden van Foreest heeft in de vierde ronde van het schaaktoernooi in Wijk aan Zee met wit remise gespeeld tegen wereldkampioen Magnus Carlsen. De Nederlandse grootmeester en de Noor besloten na 58 zetten het punt te delen. Op het schaakbord waren toen alle stukken weggespeeld, op de koning na.

Het was de vierde remise voor de 21-jarige Van Foreest in deze bijzondere editie van Tata Steel Chess, die vanwege corona zonder publiek wordt afgewerkt. De geboren Utrechter doet voor de derde keer mee bij de Masters; vorig jaar eindigde hij als vierde.

Carlsen, die al zeven keer het toernooi onder de rook van de hoogovens won, gaf na afloop toe dat hij niet echt een kans had gezien te winnen van Van Foreest. “Jorden verdedigde goed, speelde heel solide. Hij liet er geen twijfel over bestaan wat zijn bedoelingen waren en dat was spelen op remise”, zei de Noor, die niet helemaal tevreden was over zijn eigen spel. “Ik maakte foutjes, het lukte me niet maximaal druk te zetten. Met iets meer precisie had ik misschien wat kunnen forceren.”

Anish Giri speelde eveneens remise. De tweede Nederlander in het toernooi, die elfde staat op de wereldranglijst, deelde het punt met de Pool Jan-Krzysztof Duda. Dat gebeurde na 39 zetten in een partij waarin Giri het met de zwarte stukken moeilijk had en hard moest werken om verlies te voorkomen. Hij deelt na vier speelronden voorlopig de koppositie met Carlsen met 2,5 punten uit vier partijen.

Giri noemde het uitwisselen van de koninginnen in zijn partij met Duda een bepalende factor. “Ik had de keuze om ze op het bord te houden, maar was niet zeker van mijn posities. Uiteindelijk koos ik voor de ruil. Ik geloof niet dat ik echt in gevaar was; er waren voor mij genoeg ontsnappingsmogelijkheden”, zei hij.

De Nederlandse troef is tot dusver redelijk tevreden over hoe het gaat. “Ik speel best goed. Het gaat in het moderne schaken vooral om de kansen pakken die je krijgt, want iedereen is zo goed voorbereid. Een partij winnen is heel moeilijk”, aldus Giri, die al goed gewend is aan het schaken zonder publiek. “Ik vreesde aanvankelijk de stilte en de leegte, maar ik ben zo bezig met de partijen en heb zoveel problemen op te lossen, dat er genoeg afleiding is.”

Tata Steel Chess eindigt na dertien speelronden op zondag 31 januari. Aan de 83e editie van het toernooi doen alleen de veertien topschakers mee in de Masters.