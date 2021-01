Tata Steel Chess bruist dit jaar vooral digitaal

Het schaaktoernooi in Wijk aan Zee speelt zich dit jaar af in serene stilte vanwege de lockdown, maar digitaal bruist Tata Steel Chess als nooit tevoren. Tienduizenden schaakliefhebbers volgen de livestream van de 83e editie van het toernooi. “We maken de mensen blij thuis. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld’’, zegt toernooidirecteur Jeroen van den Berg.

De piek in de eerste ronde lag op 40.000 kijkers en de digitale toeloop was zo groot dat de website van het toernooi er even uit lag. “Toch had ik die grote belangstelling wel verwacht. Ik wist dat de schaakwereld ongelooflijk ‘eager’ was om de schakers weer eens in de arena te zien.”

Tata Steel Chess is dit jaar bijzonder, omdat het een van de weinige toptoernooien in de wereld is die wel is doorgegaan. De organisatie zette alles op alles, ook al was duidelijk dat het vanwege corona een saaie editie zonder publiek zou worden. In andere jaren baadt Wijk aan Zee in de reuring van de schaakliefhebbers die massaal komen kijken en zelf ook in de amateurtoernooien aan de borden schuiven, dit jaar zijn alleen de veertien grootmeesters uit de Masters aanwezig.

“We zijn toe aan de 83e editie. Tata Steel is een traditie in Wijk aan Zee en die wilden we overeind houden. Het hoort bij het staalbedrijf’’, zegt woordvoerder Robert Moens. “Het is ooit begonnen als personeelstoernooi en uitgegroeid tot het ‘Wimbledon’ van het schaken. Afgelasten was de makkelijke weg geweest, maar wij wilden het koste wat kost door laten gaan.’’

Toernooidirecteur Van den Berg is blij dat het gelukt is om voor de veertien topschakers een veilige omgeving te creëren. “Ik vind het toch wel prettig dat een toernooi met zoveel historie ook dit jaar een winnaar krijgt. En persoonlijk had ik ook wel een drijfveer, want ik ben 38 jaar betrokken bij het toernooi en zou niet weten wat ik anders moet in januari.’’

De schakers overhalen kostte weinig moeite, zegt Van den Berg. “Ze staan allemaal al heel lang droog. Het online schaken heeft in coronatijd wel een enorme boost gekregen, maar het is die toppers gaan vervelen om constant naar een beeldscherm te turen en met je muis te klikken. Dit hier in Wijk aan Zee is het echte werk; klassiek schaken met stukken. Je merkt dat ze het heerlijk vinden om de stukken te voelen.’’

Morren over de strenge regels doen ze niet. Als ze niet in de speelzaal zijn, verblijven ze in hun hotel. Uitwaaien aan het strand is toegestaan. “Voor de topschakers is het niet heel anders dan anders, zij leven tijdens toernooien altijd in hun hotelkamer en de speelzaal en verder doen ze niet zoveel. Ze missen hier wel het uit eten. Wijk aan Zee is rijk aan goede restaurants en veel spelers verheugden zich altijd op die etentjes.”