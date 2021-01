Toernooidirecteur Australian Open ontkent besmetting tennissers

De toernooidirecteur van de Australian Open, Craig Tiley, heeft ontkend dat er ook tennissers behoren tot de positieve gevallen in de ‘tennisbubbel’ in Melbourne. De gezondheidsautoriteiten in de staat Victoria beweerden eerder dat twee tennissers een positieve test hadden afgeleverd.

“Nee, onder de gevallen binnen de Australian Open-bubbel bevinden zich geen spelers. Ze behoren tot de begeleiding van de professionals en één geval betreft een stewardess”, zei Tiley.

De autoriteiten meldden eerder dat de nieuwe positieve gevallen een vrouw van in de twintig en twee mannen van in de dertig betreffen.