Veldrijdster Brand: seizoen niet mislukt bij missen wereldtitel

Lucinda Brand gaat op het WK veldrijden in Oostende eind januari voor het hoogst haalbare. “Maar als dat niet lukt, is het niet plotseling een slecht seizoen”, zei de 31-jarige Nederlandse dinsdag op een bijeenkomst van haar formatie Baloise Trek Lions.

Zaterdag won Brand de Zilvermeercross in Mol. Dat was al haar elfde zege van het seizoen. “Ik rijd met meer vertrouwen rond doordat ik technisch beter ben geworden. Ik heb dit seizoen veel trainingsuren in het bos doorgebracht”, verklaart de Rotterdamse haar beste seizoen tot nog toe. “Als de techniek beter is, dan moet je fysiek minder compenseren en houd je meer energie over.”

“Daarnaast ben ik dit seizoen vroeger in het veld begonnen”, zegt Brand. “Normaal gesproken stap ik in november in, dan heeft de rest al het crossgevoel te pakken en loop ik een beetje achter de feiten aan.”

Brand stond al drie keer op het podium bij het WK, met brons in 2018 en 2020 en zilver in 2019. “Natuurlijk wil ik het WK in Oostende winnen. Maar als dat niet lukt, is het niet ineens een slecht seizoen. Ik ben al zeker van de eindzege in de wereldbeker. Maar het niveau is bij ons momenteel zo hoog dat je op het WK, dat op één dag wordt beslist, zomaar naast het podium kan belanden.”