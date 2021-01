Waterpolosters in Triëst op jacht naar olympisch ticket

De Nederlandse waterpolosters gaan deze week in Triëst op jacht naar een ticket voor de Olympische Spelen. Het olympisch kwalificatietoernooi is voor de ploeg van bondscoach Arno Havenga de laatste kans om zich te plaatsen voor Tokio.

Oranje opent het toernooi in de ‘bubbel’ in de Italiaanse stad om 20.00 uur tegen Slowakije. Oranje speelt in groep A ook tegen gastland Italië (woensdag om 14.00 uur) en Frankrijk (donderdag om 16.00 uur). Op vrijdag zijn de kwartfinales, zaterdag valt de beslissing in de strijd om de laatste twee tickets naar Tokio. Havenga verwacht dat Oranje het dan opneemt tegen Hongarije of Griekenland, op papier de twee sterkste teams uit poule B.

De winnaars van de twee halve finales plaatsen zich voor de Spelen. De Nederlandse waterpolosters pakten in 2008 olympisch goud, maar grepen zowel in 2012 als 2016 op het OKT naast een ticket voor de Spelen. In 2012 verloor Oranje de beslissende wedstrijd in Triëst tegen Italië (6-7). Vier jaar later op het kwalificatietoernooi in Gouda ging het op het laatste moment mis tegen Spanje (7-10).