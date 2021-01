Alfa Romeo presenteert nieuwe F1-bolide op 22 februari

Alfa Romeo presenteert op 22 februari in de Poolse hoofdstad Warschau de nieuwe bolide voor het komende Formule 1-seizoen.

Alfa Romeo is het eerste F1-team dat een datum heeft bekendgemaakt voor de voorstelling van de nieuwe wagen. De Zwitserse renstal presenteert de C41 in Warschau, omdat het Poolse oliebedrijf Orlen een van de hoofdsponsors is.

Het raceteam rijdt komend seizoen opnieuw met de Fin Kimi Räikkönen en de Italiaan Antonio Giovinazzi. In 2020 eindigde Alfa Romeo als achtste in het constructeurskampioenschap. Het nieuwe seizoen begint op 28 maart met de Grote Prijs van Bahrein.