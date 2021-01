Juventus wint Italiaanse Supercup

Juventus heeft de Italiaanse Supercup gewonnen. De club uit Turijn deed dat door Napoli te verslaan. Het duel eindigde in 2-0.

Na ruim een uur zette Cristiano Ronaldo de Italiaanse kampioen op voorsprong. Lorenzo Insigne miste 10 minuten voor tijd een strafschop voor Napoli. Vervolgens maakte Álvaro Morata er ver in blessuretijd 2-0 van.

Matthijs de Ligt was nog niet fit genoeg om mee te doen bij Juventus. Napoli speelde onder meer met oud-PSV’er Hirving Lozano. Dries Mertens, ook met een verleden in Eindhoven, viel in.