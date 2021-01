Koopmeiners: AZ onnodig verloren van Ajax

Na drie overwinningen op rij verloor AZ weer eens van Ajax. De club werd in eigen stadion uitgeschakeld in achtste finales van de KNVB-beker (0-1).

“Doodzonde”, reageerde aanvoerder Teun Koopmeiners van AZ direct na afloop. “Ik had ieder moment het idee dat de bal eens goed voor ons kon vallen. Maar dat gebeurde dus niet. Zij scoren uit een scrimmage”, doelde hij op een treffer van Zakaria Labyad. “Wij moeten die bal dan gewoon weg rossen.”

“Daarna lopen wij steeds achter de feiten aan, maar blijven we toch in de wedstrijd. Ajax kreeg misschien betere kansen, maar ik denk toch dat we onnodig zijn uitgeschakeld. Er was ook geen videoscheidsrechter. Ik had het idee dat Boadu niet buitenspel stond toen hij naar het doel kon dribbelen.”