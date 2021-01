Schaker Van Foreest geniet ook van de stilte in Wijk aan Zee

Jorden van Foreest heeft geen moeite met de stilte die dit jaar om Tata Steel Chess hangt. De schaakgrootmeester mist wel een beetje zijn vrienden en kennissen die normaal komen kijken als hij speelt op het internationale toernooi in Wijk aan Zee, maar hij geniet er toch vooral van dat hij de stukken weer mag schuiven. “Natuurlijk is het jammer dat er dit jaar geen publiek is, maar ik ben hier voor het schaken. Ik vind het geweldig om daar iedere dag mee bezig te zijn.’’

De 21-jarige Van Foreest speelde op zijn tiende al mee in Wijk aan Zee bij de amateurs. “Zat ik samen met mijn broertje en opa in een huisje vlakbij. We vonden het leuk om bij de grote schaakjongens te kijken, maar had niet gedacht dat ik ooit zelf tegen de wereldtoppers zou spelen’’, zegt Van Foreest, die dit jaar voor de derde keer meedoet bij de Masters en dinsdag tegen de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen speelde.

“Het was een redelijk snelle remise dit keer. Bij mijn debuut op Tata Steel twee jaar geleden verloor ik heel snel van hem. Vorig jaar was het ook remise, maar stond ik in gewonnen positie. Deze derde keer keek ik weer enorm uit naar de partij, omdat het gewoon zo bijzonder is tegen Carlsen te spelen. Ik speelde met wit en dan ga je voor de winst, maar een onnauwkeurigheid vroeg in de partij brak me op. Ik raakte mijn voordeel kwijt en moest verdedigen. Gelukkig was zijn voordeel weer niet zo groot dat hij mijn verdediging kon breken.’’

Op zich kon Van Foreest daar best trots op zijn, want Carlsen heeft maar weinig nodig om te winnen. “Zijn grote vaardigheid is tegenstanders te verslaan als hij maar een klein beetje beter staat. Dan gaat hij ervoor totdat er niets meer van de stelling over is. Hij is daar de beste in en heeft op die manier mooie overwinningen behaald.’’

Met 2 punten uit de eerste vier speelronden is Van Foreest tevreden. “Zeker gezien de lastige tegenstanders die ik al heb gehad. Ik heb al tegen titelverdediger Fabiano Caruana gespeeld (remise) en tegen Anish Giri (remise). Na de rustdag moet ik tegen Alireza Firouzja, de beste jeugdspeler van de wereld. Daarna kan ik even ademhalen. Dus 2 uit vier is prima, maar ik ben over mijn spel nog niet te spreken. Dat onnauwkeurige moet eruit.’’

Van Foreest, geboren in Utrecht maar getogen in Groningen, staat momenteel 66e op de wereldranglijst. Hij is prof en kan leven van de sport. “Ik doe iedere dag wat ik het liefste doe en hoef me geen zorgen te maken over geld. Ik heb zeker wel doelen. Ik heb nu een rating van 2671, maar wil naar de 2700 toe. Top 20 van de wereld is een mooi streven. Dat is nog lastig genoeg, maar mijn gevoel zegt dat ik nog veel kan verbeteren.’’