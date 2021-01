Sportbonden: nog geen signalen voor verbod avondwedstrijden

Terwijl vrijdag in Nederland zeer waarschijnlijk een avondklok wordt ingevoerd, staan er ook komend weekeinde avondwedstrijden gepland in de hoogste klassen van het volleybal en basketbal. Bij de betreffende bonden of clubs is, voorafgaand aan de bekendmaking van de maatregel, nog geen druk uitgeoefend om duels te verplaatsen. “Maar we zullen ons altijd coöperatief opstellen”, zegt Ramses Braakman namens de Dutch Basketball League.

“In het weekend zou het mogelijk zijn de duels naar een tijdstip overdag te verplaatsen. Doordeweeks wordt dat heel moeilijk. We hopen dat de uitzondering die gemaakt is voor topcompetities ook in dit geval geldt”, aldus Braakman. Ondanks de lockdown kregen de hoogste klassen in een groot aantal sporten in december toestemming hun competitie te hervatten. Naast basketbal begonnen ook de volleyballers weer, het waterpolo hervat komend weekeinde de bekercompetitie.

“Er zijn bij ons nog geen verzoeken bekend van gemeenten die willen dat hun club overdag speelt”, zegt Thijs Pietersen namens volleybalbond Nevobo. “We gaan er vooralsnog van uit dat de uitzonderingspositie voor topsporters gehandhaafd blijft. Het is ook een vorm van werk, al beseffen we dat er bij een wedstrijd meer mensen nodig zijn dan alleen de professionele sporters en staf.”

Braakman hoopt ook om een andere reden dat basketbalduels ’s avonds gespeeld kunnen blijven worden. “Omdat we via livestreams entertainment bieden aan mensen die thuis moeten zitten. We merken dat daar veel behoefte aan is.”

De hervatting van het waterpoloseizoen levert komend weekeinde in ieder geval geen probleem op. Alle duels zijn overdag, zegt Edwin Hoogerwerf, projectleider waterpolo- en breedtesport van de KNZB. “De Oranjevrouwen spelen ’s avonds om olympische kwalificatie, dat wil iedereen zien. Maar ook later zijn bij onze sport de meeste duels overdag.”