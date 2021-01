Tokio houdt vast aan de Spelen, mogelijk zonder toeschouwers

De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio houdt vast aan de uitgestelde Spelen van komende zomer. Dat heeft Toshiro Muto, hoofd van het organisatiecomité, nogmaals gezegd. Hij zei ook dat de Spelen mogelijk zonder toeschouwers worden gehouden.

In een interview over de laatste zes maanden tot aan de Spelen gaf Muto toe dat mensen angstig zijn zolang het coronavirus over de hele wereld rondwaart. Ook Japan is hard getroffen, in hoofdstad Tokio heerst de noodtoestand.

“We spreken niet over afgelasten”, zei hij. “Het organiseren van de Spelen is het plan waar we aan vasthouden, op dit moment spreken we niet over iets anders.” Een week eerder had Muto ook al laten weten dat geruchten dat Japan en het Internationaal Olympisch Comit√© (IOC) binnenkort gaan praten over mogelijke afgelasting onjuist zijn.

De vice-voorzitter van de Spelen van 2012 in Londen zei dinsdagavond tegen de BBC dat het volgens hem “onwaarschijnlijk” is dat de Spelen doorgaan. Volgens Keith Mills moet de organisatie zich opmaken voor een afgelasting. “Als ik in de schoenen van de organisatoren stond, zou ik plannen maken voor de afgelasting en ik ben ervan overtuigd dat ze dat ook doen”, zei hij. “Maar ze zullen het zo laten tot het laatst mogelijke moment, voor het geval de situatie zich nog verbetert. Het is een lastige beslissing.”

Sebastian Coe, de voorzitter van de mondiale atletiekbond World Athletics, gelooft nog altijd in de Spelen van Tokio. “Het is een uitdaging en er zullen aanpassingen komen. De Spelen zullen doorgaan, maar ze zullen er anders uitzien.”