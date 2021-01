Twee tennissers Australian Open testen positief op coronavirus

Opnieuw hebben twee deelnemers aan de Australian Open positief getest op het coronavirus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten in de Australische deelstaat Victoria woensdag gemeld. Daarmee komt het aantal betrokkenen bij het eerste grandslamtoernooi van dit jaar dat positief heeft getest op tien.

Minister Lisa Neville van Victoria meldde dat in totaal vier nieuwe personen die betrokken zijn bij het tennistoernooi positief testten. “Van die vier is in ieder geval één speler die absoluut zeker in de strenge lockdown heeft gezeten, omdat hij kwam met één van de vluchten met positief geteste personen”, aldus de minister.

Door een reeks besmettingen aan boord van drie vliegtuigen die arriveerden in Melbourne, zitten 72 spelers gedwongen twee weken lang, 24 uur per dag, in lockdown in hun hotelkamers.